Болельщик "Ак Барса" выиграл миллион рублей, забросив шайбу через всю площадку

Хоккейный болельщик выиграл миллион рублей во время одного из матчей КХЛ. Ильнас Хасаншин стал победителем конкурса, который проводится во время домашних матчей казанского "Ак Барса". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Для получения приза надо забросить шайбу от одних ворот в противоположные. При этом большая их часть закрыта щитом, а для шайбы оставлено лишь небольшое отверстие. Конкурс проводится с середины октября, и Хасаншин стал первым болельщиком, которому удалось забить гол. На то, чтобы повторить его успех, у фанатов еще есть достаточно времени — акция продлится до конца сезона.