Тот еще шпрот: латвийская компания несет убытки от российского эмбарго

Крупнейший латвийский производитель шпрот "Бривас вилнис" объявил о колоссальных убытках от российского эмбарго. Об этом говорится в докладе компании.

Несмотря на помощь ЕС, предприятие так и не смогло оправиться от введенных Москвой экономических ограничений.

Убытки за последние девять месяцев удалось сократить в полтора раза — до 430 тысяч евро, но эффект от контрсанкций все еще ощущается, подчеркивают авторы доклада.

Производитель также объяснил финансовые потери низкой активностью рынка и высокой конкуренцией, передает "Россия 24".