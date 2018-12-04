На мировых рынках – эйфория, в России взлетела капитализация компаний

Торговое перемирие между США и Китаем спровоцировало покупки среди инвесторов. Всеобщий оптимизм поддержали и трейдеры на Московской бирже.

Американские фондовые индексы по итогам понедельника прибавили более 1%. Особо стоит выделить акции Apple, которые выросли на 3,5%, и Amazon, подорожавшие почти на 5%.

Кстати, компания Джефа Безоса снова обошла по капитализации Microsoft Билла Гейтса.

По итогам сессии капитализация российских компаний взлетела более чем на 200 миллиардов рублей. Сбербанк подорожал на 3,25%, "Газпром" — на 2,5%. Бумаги "Лукойла" взлетели на 4%, "Новатэка" — на 2%.

Дополнительным драйвером роста стали цены на нефть, которые прибавили по итогам сессии около 5%, сообщает телеканал "Россия 24".