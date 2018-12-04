НХЛ. Кучеров продлил результативную серию в победном матче с "Нью-Джерси"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. В первом матче "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде одержала победу над "Нью-Джерси Девилз". Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

У проигравших единственную шайбу забросил российский защитник Егор Яковлев, для которого она стала первой в заокеанской карьере. Ранее в семи встречах он отметился двумя результативными передачами.

В составе победителей голом и тремя пасами отметился Никита Кучеров. Он же был признан первой звездой матча. Результативная серия Кучерова теперь составляет десять матчей. С 42 (12+30) очками россиянин лидирует среди лучших бомбардиров команды и занимает третью строчку в НХЛ, уступая только Микко Рантанену (45) и Натану Маккиннону (43) из "Колорадо Эвеланш".