Лука Модрич: обменял бы все индивидуальные награды на звание чемпиона мира

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич признался, что с радостью бы обменял все свои индивидуальные награды на победу в составе сборной Хорватии по футболу на чемпионате мира.

В понедельник, 3 декабря, Модрич получил приз лучшему футболисту мира по версии журнала France Football.

"Как я уже говорил раньше, когда выиграл титул лучшего игрока года ФИФА, с радостью бы обменял все эти индивидуальные награды на звание чемпиона мира, — рассказал Модрич, которого цитирует ТАСС. — К сожалению, все пошло иначе, однако сам факт достижения финала невероятен для такой маленькой страны, как Хорватия".

Ранее в 2018 году хорват стал лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).