Таксисты и бомбилы ждут своего часа, Госдума рассмотрит законопроект о такси

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о государственном регулировании работы такси и деятельности служб заказа легкового такси.

Предполагается, что разрешение на работу таксистом будет выдаваться на срок не менее пяти лет. И документ этот должен находиться в салоне автомобиля и предъявляться по требованию пассажира.

Требования об обязательной окраске автомобилей в желтый цвет нет. Предусмотрены разве что шашечки, желтый фонарь и таксометр. Общий водительский стаж шоферов должен быть не менее трех лет.

Есть некоторые нововведения в части касающейся агрегаторов. Например, при принятии заказа агрегатор такси должен будет зарегистрировать его в журнале (бумажном или электронном) и хранить его не менее шести месяцев. Также предусматривается создание региональных реестров служб заказа легкового такси.

Параллельно с работой над данным законопроектом отдельно будут внесены в Госдуму поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, так называемые бомбилы будут наказываться штрафом в 30 тыс. рублей за повторную перевозку без разрешения и лишением прав на полгода. А если компания-агрегатор передаст заказ нелегалу (то есть тому, кто не имеет разрешения и не состоит на налоговом учете), предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей и приостановка деятельности до 90 дней за повторное нарушение, сообщает ТАСС.