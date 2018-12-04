Штрафы за техосмотр и отсрочка от армии: в Госдуме рассмотрят новые законопроекты

Могут вырасти штрафы за нарушение правил техосмотра. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит 4 декабря в первом чтении.

За так называемые "серые" диагностические карты, то есть те, которые оформлены без реальной проверки, автомобилистов предлагается штрафовать на 2 тысяч рублей. А при повторном нарушении — до 20 тысяч, передает "Россия 24".

Организации, которые оказывают такие услуги, могут получить наказание до 500 тысяч рублей.

Помимо этого, депутаты рассмотрят законопроект о дополнительной отсрочке от армии. Если молодым людям исполнилось 18 лет еще до окончания обучения в школе, то они могут получить право на отсрочку на время поступления в вуз.