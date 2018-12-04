В соцсетях очередное массовое помешательство – Пикачу существует.

Еще в середине ноября стало известно, что специалисты мельбурнской ветеринарной клиники Boronia подобрали оставшегося без родителей детеныша лисьего кузу ("австралийского опоссума") – зверька с шерстью редкого золотого цвета, доверчивыми глазами-пуговками и огромными ушами.

Пятимесячная самка кузу сидела одна на обочине дороги. Не обратить на нее внимание было просто невозможно: обычно эти зверьки серые или бурые, но найденный детеныш из-за редкой генетической мутации (в ее организме недостаточно темного пигмента меланина) оказался ярко-желтого цвета.

Из-за очевидного сходства с популярным покемоном, малышку назвали Пикачу, сообщает "РИА Новости".

"Да, этот маленький мутант выглядит в точности как Пикачу", — соглашается пользователь в соцсети.

На волю Пикачу выпускать не будут, поскольку ночным животным с такой яркой шерстью сложно выжить в естественных условиях. Но когда она подрастет, ее отправят в заповедник.