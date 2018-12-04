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4 декабря 201807:41

Пас Радулова помог "Далласу" обыграть "Эдмонтон"

nhl.com

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Даллас Старз" на своем льду одержал победу над "Эдмонтон Ойлерз". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В составе победителей российский нападающий Александр Радулов отметился результативным пасом. Российский голкипер "Старз" Антон Худобин сделал 28 сэйвов и был признан третьей звездой встречи. Всего в этом сезоне на счету Радулова 22 очка (9 шайб + 13 передач) в 18 играх.

В другом матче игрового дня "Нэшвилл Предаторз" дома обыграл "Баффало Сэйбрз" со счетом 2:1.

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