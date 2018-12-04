Болельщик "Ак Барса" выиграл миллион

Болельщик казанского "Ак Барса" Ильяс Хасаншин выиграл миллион рублей. Победу и денежный приз Ильясу принес точный бросок через все поле.

Конкурс на самый точный бросок проводился в Казани с 17 октября. На каждом домашнем матче "Ак Барса" пятеро счастливчиков испытывали судьбу. По условиям, нужно было закинуть шайбу в небольшой проем, сделанный в щите, закрывающем ворота с противоположной стороны, а это почти 60 метров.

Победитель определился через полтора месяца после начала конкурса. Им стал житель Казани Ильяс Хасаншин, которому удался точный бросок ценою в миллион рублей. Стать победителем Ильяс и не думал. Судьбу определил билет, подаренный другом. А специальная компьютерная программа выбрала его в качестве претендента на бросок. "Было желание попасть в рамку, не знал, не верил, что сам забью. Была надежда, соответственно попал", — заявил победитель конкурса.