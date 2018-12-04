"Работает по 20 часов в сутки": украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко

Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова упала в обморок во время выступления Петра Порошенко на одном из телеканалов. Инцидент случился в момент обсуждения недавнего инцидента в Керченском проливе, где украинские военные суда устроили провокацию.

Как сообщает "Россия 24", врачи оказали Людмиле Денисовой всю необходимую помощь. По словам самого Порошенко, причиной обморока стала "работа по 20 часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков".

25 ноября три корабля украинских ВМС — рейдовый буксир "Яны Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" — незаконно вошли в российские территориальные воды в Черном море. Корабли были задержаны. 24 морякам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Сейчас они находятся в Москве в СИЗО.