Протесты обошлись Франции в три миллиона евро

В столкновениях во Франции за три дня пострадали более 1300 человек. У 39 — тяжелые ранения, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Беспорядки он назвал недостойными его страны, передает телеканал "Россия 24".

"Нет ни какого справедливого и законного оправдания насилию и желанию убивать. Участники протеста именно этого и хотели — убивать наших полицейских", — заявил Кастанер.

Манифестанты осквернили парижскую Триумфальную арку, выступали с угрозами в адрес членов парламента. Имели место нападения на префектуры, некоторые из которых были разгромлены. Проводились атаки против целого ряда парламентских представительств, представительств государственного казначейства.

Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен призвала Эммануэля Макрона отказаться от резких экономических реформ. Именно они стали причиной столкновений во Франции. Самому Макрону пришлось даже отменить официальный визит в Сербию.

Протестуют теперь не только так называемые "желтые жилеты", в их числе левые и правые "ультра", а также школьники. Они заблокировали входы в сотни лицеев, разграбили несколько магазинов в пригороде столицы. Власти подсчитывают убытки. Предварительно, манифестации обошлись стране более чем в 3 миллиона евро.