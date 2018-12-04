В пиве может стать меньше солода и больше сахара

Вкус и качество пива в России могут измениться. Об этом пишет газета "Ведомости", в распоряжение которой попал проект нового технического регламента безопасности алкогольной продукции Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Документ устанавливает требования к составу пива. По новому техрегламенту заменять зерном и сахаросодержащими продуктами можно 50 процентов солода. Сейчас эта норма составляет всего 20 процентов. Также допустимая масса сахаросодержащих продуктов вырастет с 2 до 5%.

Коллегия Евразийской экономической комиссии уже одобрила проект регламента, а 5 декабря его должен рассмотреть совет ЕЭК. Документ предусматривает двухлетний переходный период.

В министерстве финансов России заявили, что уже подготовили свои замечания. В ведомстве отметили, что не поддерживают новый техрегламент, так как он может привести к ухудшению качества пива.

В октябре Роскачество опубликовало данные многоэтапного исследования качества светлого пастеризованного пива.