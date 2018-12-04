Модрич хочет играть в "Реале" до конца карьеры

Лучший футболист уходящего года Лука Модрич заявил, что хотел бы провести остаток карьеры в своем нынешнем клубе – мадридском "Реале". Летом капитан сборной Хорватии хотел уйти в миланский "Интер".

"Мой контракт с "Реалом" истекает через два года. Я бы хотел продлить его еще на год. Мне бы хотелось завершить свою карьеру в "Реале", который стал моей семьей", — заявил хорватский полузащитник.

Лука Модрич в 2018 году в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов в ставе "Реала", а потом в рядах сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира. 32-летний футболист был удостоен звания лучшего футболиста мира и стал обладателем Золотого мяча.