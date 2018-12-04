Роскосмос: сотни миллиардов не украдены, а неправильно оформлены

Финансовые нарушения в Роскосмосе не связаны с хищениями денежных средств. Просто была неправильно оформлена документация. Об этом заявил пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, что Роскосмос бьет рекорды по финансовым нарушениям. В госкорпорации было своровано сотни миллиардов.

Однако, по словам Устименко, Кудрин ссылается на проверку 2004-2014 годов. Эти данные возникли еще до формирования Роскосмоса и связаны с деятельностью упраздненного Федерального космического агентства. Кроме того, ежегодный бюджет Федеральной космической программы в десять раз меньше якобы украденной суммы. Устименко подчеркнул, что "это не деньги, а неправильно оформленная бумажная отчетность".

"А то, что некоторые граждане в СМИ восприняли эти цифры на свой лад, говорит о том, что иногда люди путают прямой угол с температурой закипания воды", — сказал Устименко в интервью РИА Новости.

Кроме того, проверка Генеральной прокуратуры также проходила еще до нынешней администрации Роскосмоса. По словам Устименко, новый гендиректор дал указание сотрудничать с правоохранительными органами и "избавляться от людей, кто "путает свою шерсть с государственной". Также в Роскосмосе проводится внутренний аудит.

В ноябре после прокурорских проверок в Роскосмосе было возбуждено 16 уголовных дел, еще 44 материала переданы в следственные органы. По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, были выявлены системные нарушения законодательства, в том числе в гособоронзаказе.