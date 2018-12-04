Никита Кучеров – первая звезда игрового дня в НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров был признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге. Клуб Кучерова добился победы над "Нью-Джерси Дэвилз" 5:1.

В матче с "Дэвилз" Никита забросил одну шайбу и сделал три голевых передачи. Одноклубник Кучерова Брэйден Пойнт набрал три очка (1+2) и был признан второй звездой дня. Третье место занял вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне, отразивший 21 бросок в игре с "Баффало", завершившейся победой "хищников" 2:1.

В нынешнем сезоне Никита Кучеров забросил 12 шайб и сделал 30 передач. Российский нападающий с 42 очками занимает третье место в споре бомбардиров.