Премьера в "Театриуме на Серпуховке": на сцене оживут древние северные мифы

"Театриум на Серпуховке" готовится представить зрителям новый уникальный этнический спектакль "Волшебная мельница Сампо" режиссера Терезы Дуровой. За основу пьесы взят древний карело-финский эпос "Калевала".

История рассказывает о противостоянии темной северной стороны Похъелы и светлой южной Калевалы — земли, где живут настоящие герои. Зрители увидят на сцене могучую колдунью Лоухи, древнего волшебника Вяйнемейнен, искусного кузнеца Ильмаринена, молодого и сильного Лемминкяйнена. А Сампо — это выкованная одним из добрых колдунов мельница, ее предназначение — дарить счастье и благополучие. Но появление такой мельницы лишь обостряет вражду севера и юга.

Удивительное повествование, наполненное невероятными описаниями природы, удивительными мифическими героями и их смелыми поступками, дополнит уникальная этническая музыка, исполняемая оркестром прямо на сцене. Зрители не только увидят, но и услышат дивные инструменты, передающие дух древних сказаний, например, йохико и кантеле.

Премьера состоится 21 декабря в 19:00 на основной сцене "Театриума". В дальнейшем спектакль можно будет увидеть 22, 23, 25, 27, 28, 29 и 30 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января.