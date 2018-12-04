Российские спортсмены могут вернуться на Паралимпиады

Российские спортсмены с ограниченными возможностями смогут вернуться на Паралимпийские игры. Уверенность в скором восстановлении статуса российских паралимпийцев высказал генеральный секретарь ПРК Андрей Строкин.

В 2016 году Паралимпийский комитет России был отстранен Международным паралимпийским комитетом, и наши спортсмены были лишены возможности участвовать в Играх в 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2018 в Пхенчхане. Но в связи с предстоящим восстановлением в правах РУСАДА, у наших паралимийцев появился хороший шанс вернуться на главные соревнования.

"Если бы я не верил, что сборная России примет участие в Паралимпиадах на равных условиях, я бы этим не занимался. Мы делаем все, чтобы это случилось", — приводит слова Строкина РИА Новости.