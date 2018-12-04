В метро "Лубянка" 11-летний мальчик получил травмы, подравшись из-за девушки

После драки, произошедшей на станции метро "Лубянка" в Москве, одиннадцатилетний мальчик госпитализирован с переломом позвоночника, передает ТАСС.

Как пояснили в правоохранительных органах, ЧП произошло вечером 3 декабря. В детскую больницу был доставлен 11-летний мальчик с компрессионном переломом позвоночника.

По словам ребенка, на станции "Лубянка" Сокольнической линии его избил парень, с которым он встречался, чтобы разрешить спор из-за девушки.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что по факту произошедшего ведется доследственная проверка.