Самолет врезался в центр терапии для детей-аутистов в США. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент авиакатастрофы, произошедшей в минувшую субботу, 1 декабря, в городе Форт-Лодердейл во Флориде.

На записи видно, как легкомоторный самолет врезался в стену здания, где, как сообщали местные СМИ, размещается центр терапии для детей-аутистов, в котором в момент катастрофы находились восемь педагогов и пятеро детей.

В результате столкновения погибли пилот и пассажир, бывшие на борту шестиместного двухмоторного самолета Cessna, кроме них пострадал один из учителей – он отделался легкими травмами и получил необходимую медицинскую помощь на месте ЧП.

Взрослые и дети благополучно эвакуировались, хотя пламя и обломки перекрыли один из выходов.

Прибывшие пожарные через некоторое время смогли справиться с возгоранием, возникшим после взрыва воздушного судна.

Специальная комиссия уже приступила к изучению обстоятельств произошедшего.