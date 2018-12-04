Убить двух зайцев: как научить ребёнка готовить и приучить к здоровому питанию

Многие родители переживают из-за того, что их дети злоупотребляют бургерами, жареной картошкой и куриными стрипсами из многочисленных ресторанов быстрого питания. Но приучить детей к здоровому питанию, несомненно, можно. Исследователи из Канады нашли способ, как это сделать без долгих "лекций" и ограничения карманных расходов. Оказалось, для этого нужно просто чаще обедать всей семьёй.

Согласно результатам недавнего исследования, проведённого сотрудниками Гуэльфского университета в Канаде, семейные обеды формируют у подростков правильное отношение к здоровому питанию.

"Собираясь за столом, мы расслабляемся после напряжённых рабочих будней, можем обсудить свои проблемы и насущные вопросы с близкими, а также подать детям пример того, как правильно питаться", — считает ведущий автор исследования аспирантка Кэтрин Уолтон (Kathryn Walton).

Команда Уолтон выяснила, что за общим столом как взрослые, так и молодые люди съедают больше овощей и фруктов, а также потребляют гораздо меньше фастфуда и еды на вынос.

В опросе, проведённом учёными в 2011 году, участвовали 2700 молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет, проживающих с родителями. Им было предложено ответить на вопросы о том, как часто они принимают участие в семейных обедах, насколько хороши отношения между членами семьи, как часто они едят фрукты, овощи, фастфуд и сэндвичи и пьют сладкие газированные напитки.

В результате исследователи обнаружили, что неважно, как ведут себя за столом члены отдельно взятой семьи, насколько они дружны или враждебно настроены по отношению друг к другу, главное, чтобы пища была здоровой. В этом случае и у детей, и у подростков формируется привычка выбирать правильное питание. Причём семейный обед не подразумевает каких-то особенных "сложносочинённых" блюд, достаточно выставить на стол готовый пакетированный салат и приготовить рыбу или мясо (пусть даже из морозилки).

Уолтон также отмечает: если подростки по вечерам заняты на дополнительных занятиях или же подрабатывают и потому не приходят на общий ужин, то хорошо бы им хотя бы завтракать вместе со своими родными. Это также эффективно помогает приучить молодёжь к правильному питанию.

Также исследователи выяснили, что совместное приготовление пищи и накрывание на стол, не просто ускоряют процесс подготовки в несколько раз, но и усиливают желание всех участников процесса попробовать приготовленное. Кроме того, для детей это отличная возможность научиться готовить.

При нынешнем уровне занятости людей, когда трудно найти время на приготовление нормальной еды, а соблазн купить готовую так велик, Уолтон рекомендует делать заготовки в выходные на неделю вперёд.

"Наше исследование показало, что семейные обеды – отличный способ улучшить пищевые привычки всей семьи, вне зависимости от того, насколько хорошо члены семьи взаимодействуют друг с другом. Кроме того, совместное приготовление и наслаждение едою также помогает укрепить семейные отношения. Так что эта стратегия, от которой выигрывают все", — резюмирует Уолтон.

Статья с полным описанием работы вышла в журнале JAMA Network Open.

Добавим, что во время семейных обедов и ужинов учёные также советуют придерживаться простого правила "никаких телефонов во время еды".

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) также писали о том, что учёные подсчитали, как много продуктов выбрасывают сторонники здорового питания, а также о вреде фталатов, содержащихся во многих продуктах "на вынос". Кроме того, учёные установили, что сэндвичи загрязняют планету больше, чем автомобили.