Добились? Премьер Франции готов запретить повышать налоги на бензин

После многочисленных акций протеста "желтый жилетов" во Франции может быть введен мораторий на повышение налогов на бензин. Как рассказали источники Agence France-Presse, возможно, премьер-министр страны Эдуар Филипп объявил об этом решении уже сегодня утром.

С 17 ноября французы массово протестуют против роста цен на автомобильное топливо. Во многих городах манифестации обернулись массовыми беспорядками и погромами.

В Париже акция 1 декабря закончилась погромами, в частности, протестующие разрисовали Триумфальную арку сотнями граффити, отрубили голову статуе Наполеона, сожгли десятки машины, разграбили отделения банков и дорогих бутиков.

С полицией протестующие вступили в жесткое противостояние. В итоге стражи порядка пустили в ход резиновые пули, газ, водометы и светошумовые гранаты. В ходе беспорядков пострадали 133 человека, в том числе 23 силовика, сообщает РИА Новости.