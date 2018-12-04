Арьен Роббен может завершить карьеру

Полузащитник Арьен Роббен заявил, что может завершить карьеру следующей весной. Ранее голландец сообщил, что покинет "Баварию" по окончанию сезона.

Роббен, которому в январе исполнится 35 лет, решил покинуть "Баварию", за которую он провел 10 лет. Голландец сказал, что рассчитывает получить выгодное предложение. Однако Арьен не исключает, что завершит карьеру.

"Это точно мой последний сезон в "Баварии". Если я получу хорошее предложение, то готов его принять и рассмотреть. Но, возможно, я завершу карьеру", — приводит слова Арьена Роббена "Спорт-Экспресс".