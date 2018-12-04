Бояков возглавил МХАТ им. Горького, Прилепин - зам по литчасти

Глава Минкультуры Владимир Мединский представил сотрудникам Московского художественного академического театра имени Горького нового руководителя — на эту должность назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков.

Заместителями нового худрука стали артист Сергей Пускепалис (по творческой работе) и писатель Захар Прилепин (по литературной части). Возглавлявшая ранее театр Татьяна Доронина останется в нем в качестве президента. Кроме того, ей будет предложено возглавить художественный совет театра, передает РИА Новости.

"Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться", — пообещал Мединский, добавив, что вырастет и поддержка театра Министерством культуры.

В свою очередь присутствовавший на встрече советник президента РФ Владимир Толстой отметил, новая команда сможет придать новое дыхание театральной жизни МХАТа имени Горького.