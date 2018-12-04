Аварийная посадка пассажирского самолета в Гондурасе попала на видео

Легкомоторный самолет Piper PA 31 Cheyenne совершил аварийную посадку в аэропорту города Тегусигальпе – момент приземления запечатлели на видео очевидцы.

Как сообщают СМИ, в минувший понедельник, 3 декабря, воздушное судно вылетело из столицы Гондураса и направилось в Белиз. На борту находился пилот и трое пассажиров – граждане США и Гондураса.

Практически сразу после взлета летчик сообщил диспетчеру о проблемах с шасси и о своем решении приземлиться в аэропорте вылета.

В итоге ему удалось благополучно вернуть Piper на землю, используя две стойки шасси вместо положенных трех.

В результате инцидента никто не пострадал, хотя самолет и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Отметим, что на днях произошло сразу два инцидента с участием легкомоторных самолетов, попавших на видео. Два человека погибли в США в результате столкновения воздушного судна с центром терапии для детей-аутистов и четыре человека лишились жизни в Мексике, где Cessna задела провода и рухнула на жилой дом.