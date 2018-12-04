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4 декабря 201811:51

Неймар пропустит два матча из-за травмы

Footballhd.Ru

Лидер чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" проведет два ближайших матча Лиги1 без Неймара. Бразилец получил травму в игре с "Бордо".

В игре с "Бордо" Неймар был заменен на 57 минуте. Обследование выявило у нападающего повреждение. Выяснилось, что Неймар получил травму в матчах за сборную Бразилии, а в игре с "Бордо" усугубил ее.

Неймар пропустит два ближайших матча – со "Страсбуром" и "Монпелье". Однако нападающий может вернуться к встрече Лиги чемпионов с "Црвеной Звездой".

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