Суровым охотникам из села Чуваки за спасение детей вручили педикюрные щипцы

В Пермском крае наградили охотников из села Чуваки, которые нашли в лесу у деревни Бабичево двух заблудившихся мальчиков 10-ти и 13-лет. Детей искали почти сутки.

Когда их нашли, у детей был стресс и обморожение. Мальчиков тут же отвезли в больницу, сейчас они идут на поправку.

Нашедшим же их охотникам выделили по 10 тысяч рублей, а также, как сообщила "КП", вручили так называемые дорожные наборы.

В них вошли: набор для педикюра, блокноты, ручки, матрешка, шоколадка, а также подставка из керамики и коробочка с названием курорта.

Интересно, что мужчины – практически полные тезки: оба — Геннадии Шадрины. Только отчества у них разные. К подарочному набору они отнеслись с юмором.

"Странный, конечно, подарок, но дареному коню в зубы не смотрят", — со смехом поделился своими чувствами один из Шадриных.

В правительстве Пермского края РИА Новости подтвердили, что соцработники таким образом отблагодарили охотников на спасение детей. Кто именно наполнял такой специфический подарочный набор, сейчас выясняется.