Из столичного бизнес-центра из-за угрозы пожара эвакуированы 1500 человек

Ведется проверка информации о возгорании в бизнес-центре "Эрмитаж Плаза" в Москве, из здания эвакуированы около 1500 человек, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, пожарные проводят разведку в бизнес-центре по адресу: улица Краснопролетарская, 4.