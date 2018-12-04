4 декабря 201812:25
Из столичного бизнес-центра из-за угрозы пожара эвакуированы 1500 человек
Ведется проверка информации о возгорании в бизнес-центре "Эрмитаж Плаза" в Москве, из здания эвакуированы около 1500 человек, передает РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, пожарные проводят разведку в бизнес-центре по адресу: улица Краснопролетарская, 4.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
"Союз" пристыковался к МКС
- Ушел из жизни Андрей Битов
- Российское пиво ждет мрачное будущее
- Доронина больше не возглавляет МХАТ имени Горького
- За Цеповяза ответит руководство колонии
Самое читаемое
-
Лиса помогла найти тело пропавшего футболиста Ломакина
- Актриса может сесть на пять лет за "развратное" платье. Видео
- "Семью променял на девку": жена Мамаева пожаловалась на измены мужа
- Врачи спасают 14-летних близняшек, заморивших себя голодом
- Догхантеры устроили в Москве массовую травлю собак
Авто.Вести.Ru
-
Знак "Шипы" и штраф за него официально отменили
- Стали известны цены на ГАЗели с дизелями Volkswagen
- В России начали выпускать Volkswagen Caddy с новыми моторами
- Lada готовит таинственную новинку по имени Van
- Cadillac везет в Россию россыпь новинок
Вести.Экономика
-
"Роскосмос": компания подвергается информационной атаке с целью помешать России вернуть лидерство в космосе
- FT: Евросоюз уходит от доллара
- Товары, которые появились на свет благодаря войнам
- Эффективная переработка мусора: топ-10 стран мира
- Выход Катара из ОПЕК: как это скажется на рынке СПГ?
Недвижимость
-
Салют, бассейн и баня: чем заманивают в коттеджи на Новый год
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Певец Шура стал бездомным
- Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене
- Какая квартира нужна для семьи с ребенком
- Подмосковную сталинку превратили в дом из страшных историй
Вести.Медицина
-
Спрайт, спаржа и витамины: как предотвратить похмелье
- Есть вопрос: можно ли получить солнечный ожог зимой
- Досыпание в выходные вредит женщинам, и вот каким образом
- При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз
- Почему не худеется: 4 причины, по которым вы не теряете вес
Вести в 20.00
-
Кто сдал Париж вандалам?
- Задержаны с оружием: чье задание выполняли в Грузии бывшие участники АТО
- Они разгадают тайну дырки в "Союзе": на МКС прибыл экипаж сменщиков
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Самое громкое ограбление: в Северном Бутове взорвали банкомат
- Форум неравнодушных: с волонтерами встретились члены правительства
- Столица полностью обновит систему камер наблюдения
- У кота Бегемота в музее Булгакова появился сменщик
- Фестиваль "Территория" ворвался на Сахалин
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Мы продолжаем конкурс "Школа PUBG Mobile"
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
"Синдром белого халата" искажает показатели кровяного давления
- В пещерной живописи нашли астрономический код
- Электрическая стимуляция вернёт пациентам чувство обоняния
- Митохондриальная ДНК может быть унаследована от отцов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения
Сегодня
Новые имена аэропортов объявят на канале "Россия 1"
30 минут назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство
03.12.2018 09:50
На улицах запретили показывать курс валюты
2 часа назад
Играешь в PUBG MOBILE?
2 часа назад
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией
20.11.2018 12:34
В горах разбился Су-25 ВВС Армении. Оба пилота погибли
11 минут назад
День Конституции опять может стать выходным
18 минут назад
Гендиректор "Артека" покинул кресло
1 час назад
В Нидерландах вручили архитектурный "Оскар"
1 час назад
Дизайн Samsung Galaxy S10+ понравится не всем
2 часа назад
Cadillac везет в Россию россыпь новинок
2 часа назад
Россияне назвали самые удобные города для инвалидов
2 часа назад
Думскую улицу в Петербурге наводнили демоны из Doom
3 часа назад
Знаете ли вы секреты Деда Мороза: тест
3 часа назад
У видеозвонков Skype появятся субтитры
4 часа назад
Модрич хочет играть в "Реале" до конца карьеры
5 часов назад
Болельщик "Ак Барса" выиграл миллион
5 часов назад
"Легенды сцены" - Любшин и Борисова
10 часов назад
В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм
03.12.2018 09:45