Гендиректор "Артека" покинул кресло
Алексей Каспржак ушел с поста генерального директора Международного детского центра "Артек". Он возглавлял лагерь с 2014 года. Исполняющим обязанности руководителя назначен Игорь Зобов.
По словам Каспржака, это было осознанное решение, которое он принял давно, но нужно было найти подходящее время. Он не стал уточнять, куда именно переходит на работу, но отметил, что "планы обширные", сообщает ТАСС.
"Куда я ухожу, пока сказать не могу. Это достаточно большая и амбициозная задача", — добавил Каспржак.
"Артек" был основан в 1925 году. В советское время это был самый знаменитый пионерлагерь страны. После распада СССР "Артек" оказался в составе Украины, у лагеря начались проблемы с финансированием.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году "Артек" перешел в федеральную собственность. Сейчас это целый комплекс из девяти детских лагерей, занимающий свыше 200 гектаров. Каждый год растет число детей, которые отдохнули в "Артеке": в 2014 году было 6 тысяч детей, а в 2016 году — 30 тысяч.
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