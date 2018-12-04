Новые имена аэропортов объявят на канале "Россия 1"
Поэты и писатели, ученые и первооткрыватели, военачальники и императоры — сегодня вечером на телеканале "Россия 1" будут объявлены имена знаменитых исторических личностей, которые дополнят названия аэропортов в десятках городах страны. Национальный конкурс поддержали жители всех регионов, а участие в голосовании приняли без малого 5 миллионов россиян.
В эфире телеканала "Россия 1" сегодня огласят финальные результаты голосования конкурса "Великие имена России". Имена известных людей обретут 47 аэропортов нашей страны. Россиян заинтересовал подобный проект. В голосовании приняло участие почти 5 миллионов жителей.
Выбирать было не просто. В некоторых регионах развернулась бескомпромиссная борьба за имена. Так, за поэта Михаила Лермонтова состоялась настоящая битва между Пензой и Минеральными Водами. В обоих регионах кандидат стремительно набирал голоса. Очевидно, что прирост голосов обеспечивали не только местные жители, но и сторонние "болельщики". Цифры, зафиксированные на момент последнего подсчета, указывают на минимальное преимущество города-курорта, однако, как голосовали в последние часы конкурса, станет известно только сегодня.
Благодаря Лермонтову Пенза и Минеральные Воды стали абсолютными чемпионами конкурса по общему числу набранных голосов, обогнав даже Симферополь. Текущий рейтинг городов/аэропортов по активности голосования выглядит так: Пенза — 293,8 тысяч голосов, Минеральные Воды — 290,6 тысячи голосов, Симферополь — 255,3 тысячи голосов, Горно-Алтайск — 194,9 тысячи голосов, Уфа — 188,7 тысячи голосов, Хабаровск — 168,6 тысячи голосов, Москва (Домодедово) — 155,6 тысячи голосов.
В Калининграде, где лидирует императрица Елизавета Петровна, ее недавний конкурент за первое место философ Иммануил Кант переместился на третье место, а на вторую позицию вышел маршал Александр Василевский. Вокруг Канта развернулась одна из самых острых дискуссий конкурса — его кандидатура для присвоения имени аэропорту Храброво была предложена жителями Калининграда и затем вошла в шорт-лист конкурса по итогам соцопросов. Оппоненты идеи считают, что у Канта нет прав на включение в "Великие имена России", а присвоение его имени аэропорту Калининграда будет означать "германизацию" культурно-исторического бренда территории. Так, вице-адмирал Игорь Мухаметшин, который с 2016 года возглавляет штаб Балтфлота, выступил с пламенной речью перед моряками, предложив рассмотреть кандидатуру военного.
Сенсационным можно назвать голосование за имя Петра Первого. На царя-реформатора претендовали три города: Санкт-Петербург, Астрахань и Воронеж. Жители Воронежа продемонстрировали невероятную сплоченность. Более 82 тысяч человек проголосовали за Петра. В Петербурге у основателя Северной столицы около 60 тысяч голосов.
Жители Архангельска делают все возможное, чтобы местный аэропорт получил имя их земляка ученого Михаила Ломоносова. Также на это имя претендует аэропорт Домодедово.
Серьезная борьба также развернулась в Екатеринбурге и Красноярске. В столице Урала в лидеры вновь вышел литератор Павел Бажов, опередив промышленника Акинфия Демидова. А вот в Красноярске с минимальным преимуществом лидирует Дмитрий Хворостовский. Он обошел художника Василия Сурикова.
В ряде регионов определились имена-лидеры, позиции которых уже трудно изменить. Так, главные воздушные ворота страны — аэропорт Шереметьево — скорее всего будет носить имя великого русского поэта Александра Пушкина. Александр Суворов — единоличный лидер в Ставрополе, где у него почти 70%. Тюмень выбирает Дмитрия Менделеева, Казань также определилась — там желтая майка лидера у татарского народного поэта Габдуллы Тукая. Легендарный советский летчик Александр Покрышкин побеждает в Новосибирске. Конструктор Сергей Королев лидирует в Самаре. За знаменитого мариниста Ивана Айвазовского голосует Крым.
Некоторые города голосовали не за земляков, а знаменитостей, которые прославили их регион. Так, Магадан отдал свои голоса за Владимира Высоцкого, а жители Сахалина хотят, чтобы их аэропорт носил имя писателя Антона Чехова, который после посещения острова написал книгу "Остров Сахалин".
Некоторые аэропорты уже носят имена известных людей, и пассажиры этих воздушных гаваней считают, что чем больше аэропортов будет носит имена, тем лучше.
Аэропорты, которые уже имеют имена — Шереметьево, Домодедово, Пулково, Храброво или Кольцово — названия не потеряют, а будут дополнены новыми именами (например, аэропорт Шереметьево имени Александра Пушкина). А вот бирки на чемоданах или так называемые коды назначения останутся неизменными: привычное SVO — это московское Шереметьево, DME — Домодедово, LED — город-герой Ленинград, петербургский аэропорт Пулково. Так что здесь никакой путаницы не будет.
Окончательные результаты финального тура станут известны уже сегодня. Их подведут после подсчета и обработки анкет, поступающих в оргкомитет конкурса из всех регионов проекта. Так что интрига в некоторых регионах сохраняется. Новый имена аэропортов будут объявлены в прямом эфире на телеканале "Россия 1" уже сегодня вечером.
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