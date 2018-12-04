Павел Дацюк сыграет на втором этапе Евротура

Олимпийские чемпионы Павел Дацюк и Никита Гусев вызваны в сборную России для участия во втором этапе Евротура. Оба хоккеиста СКА пропустили первый этап – Кубок Карьяла.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев навал имена хоккеистов, которые примут участие во втором этапе Евротура – Кубке первого канала. 13 декабря наша команда сыграет со сборной Швеции, 15 декабря — с чехами. Обе встречи пройдут на арене "Парк Легенд". Также российская сборная сыграет с командой Финляндии в заключительный день турнира 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе "Зенит-Арена".

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом. Вратари — Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков ("Авангард"); защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский ("Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин ("Металлург"), Андрей Педан ("Ак Барс"), Александр Елесин ("Локомотив"); нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — "Салават Юлаев"), Андрей Локтионов ("Локомотив").