Водитель рейсового автобуса потерял сознание за рулем в Ивановской области

Неуправляемый автобус с пассажирами врезался в дерево в Вичуге после того, как его водителю стало плохо за рулем. Спасти ему жизнь врачам не удалось, за помощью обратились 16 человек. Последствия аварии сняли на видео.

ДТП произошло около 07:45 утра во вторник, 4 декабря, на Большой Пролетарской улице. Управлявший рейсовым автобусом 56-летний мужчина потерял сознание, общественный транспорт с 20 пассажирами вылетел на встречную полосу и врезался в дерево у здания мирового суда.

Водителя экстренно госпитализировали, но сохранить жизнь ему не удалось — он скончался на операционном столе. Травмы получили 16 пассажиров, в том числе четырехлетний ребенок и две девушки 16 и 17 лет. Большинство обратившихся за помощью отделались ссадинами и ушибами, но у троих медики диагностировали переломы.