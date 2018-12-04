В Москве трагически погиб юный гандболист

В Москве, в свой 17-й день рождения трагически погиб чемпион столицы по гандболу Герман Тихонов. Следственный комитет проводит расследование случившегося.

По предварительным данным, смерть юного спортсмена наступила в результате падения с высоты. В данном случае с балкона, расположенного на 10 этаже. Об этом говорят характерные травмы. Следствие выясняет причину трагедии.

Три года назад Герман Тихонов стал чемпионом Москвы среди юниоров.