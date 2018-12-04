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4 декабря 201813:28

Курившего в самолете пьяного Панина сняли с рейса под крики, что он - "звезда России"

Дмитрий Серебряков/ТАСС

Актер Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту самолета. На сей раз его сняли с рейса Стамбул—Москва лоукостера "Победа".

Панин, несмотря на личные предупреждения бортпроводников, дважды покурил в туалете самолете, сообщили ТАСС в авиакомпании.

При этом актер кричал пассажирам, что его бывшая жена была стюардессой и научила его "правильно" курить, закрывая детектор дыма салфеткой.

Кроме того, Панин несколько раз обругал нецензурными словами бортпорводников, распивал спиртные напитки, требовал принести ему авторучку, чтобы раздавать автографы и кричал, что он — "звезда" и "в России ему ничего не будет".

При этом позже своей вины актер отрицать не стал и даже попросил, чтобы его забрали сотрудники полиции.

Авиакомпания намерена взыскать с Панина все вынужденно понесенные расходы, в том числе — за санитарную обработку самолета.

В августе актер устроил дебош в самолете, вылетавшем из Симферополя в Москву, из-за чего рейс был задержан почти на два часа.

Правда, позже сам Панин сказал, что дебош не устраивал, а сошел с борта самолета перед вылетом, чтобы показать дочери Симферополь.

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