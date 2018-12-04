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4 декабря 201813:11 Эдуард Пунегов

Рейд по аптекам: несмотря на штрафы, там продолжают торговать сильнодействующими лекарствами из-под прилавка

Сразу несколько московских аптек попались на нелегальной торговле сильнодействующими препаратами. Подотчетные лекарства там продают без рецептов и чеков, и зачастую дороже официальной цены. Почему фармацевтов не останавливают ни штрафы, ни судебные разбирательства?

- Довольно часто у нас в подъезде встречаются наркоманы, которые сидят здесь обдолбанные, колются.

Подъезды домов в Можайском районе Москвы каждый день превращаются в наркопритоны.

- Постоянно накапана в подъезде кровь, постоянно грязь. Они не соображают, что делают, они падают, хватаются за голову, бьются.

Шприцы и пустые упаковки от медикаментов разбросаны на детских площадках, вокруг школ и садов.

- Вот они — шприцы. Приходят к нам молодые люди.

В качестве дозы используют лекарства, которые по закону обязаны продавать только по рецепту.

- Они покупают это в соседских аптеках, которые находятся непосредственно в нашем доме на Гришина и в соседнем доме на Маршала Неделина.

Глазные капли, из которых варят дозы, отпускают всем желающим без лишних вопросов.

- Можно капли для глаз? Тропикамид.
- Большие только.
- А сколько стоят?
- 500.

Вызываем оперативно-следственную группу. У провизора сразу начинаются проблемы с памятью. Девушка заявила, что ничего не нарушала.

- Я ничего объяснять не буду.
- Почему?
- Потому.
- Почему лицо прячете?

Покупателям не выдают никаких чеков, расчеты ведут мимо кассы. Все лекарства — без упаковок и маркировки.

- Почему вы продаете без рецепта?
- Ну, продала одному человеку без рецепта, вот и все.
- Два человека сделали контрольную закупку, и оба раза вы не попросили рецепт.

По закону такие препараты обязаны хранить в сейфе, продажи — фиксировать в журнале.

- Таблетки находились вот в этой корзинке. Пакет с флаконами находился в верхнем ящике.

А эту аптеку на улице Летчика Бабушкина полиция пыталась закрыть уже несколько раз. Очередная контрольная закупка — и снова нарушение закона.

- Ваши 500 рублей. Спасибо.

Препарат строгой отчетности аптекарь достала из кармана халата и тоже не попросила рецепт.

- Вы утверждаете, что вы не продавали, а кто это тогда?
- Не знаю.
- Вот вы видны на камере. Это вы? То есть, продавали? А почему?
- Потому, что попросил больной.

Наглость владельцев наркоаптек объясняется слишком мягким наказанием: для юрлиц — до 100 тысяч рублей, для продавца — до 5 тысяч. Но обычно суммы в разы меньше.

"Выписывают штраф полторы тысячи. А я вот пласт у них взял за полторы тысячи рублей. То есть, сам штраф у них окупается мгновенно — один клиент", — говорит координатор проекта "Безопасная столица" Антон Акишин.

Кроме того, суд может приостановить деятельность таких аптек на три месяца. Но владельцы нелегального бизнеса, как правило, регистрируют другую компанию и продолжают торговать под новой вывеской.

Текст: "Вести-Москва"

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