Австриец Ральф Хазентхютль возглавит "Саутгемптон"

Бывший главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазентхютль в ближайшее время возглавит английский "Саутгемптон". Австрийский специалист уже согласовал условия контракта.

Ральф Хазенхютль покинул пост главного тренера "РБ Лейпциг" в мае. Ранее австриец вывел "красных быков" в первую бундеслигу. Под его руководством клуб из Лейпцига пробился в Лигу чемпионов и четвертьфинал Лиги Европы. После полугодовой паузы Хазентюль возобновит карьеру в "Саутгемптоне". Его контракт с английским клубом рассчитан до 2021 года.

Днем ранее "Саутгемптон" отправил в отставку тренера Марка Хьюза. Валлиец проработал со "святыми" всего 8 месяцев. В настоящее время южане занимают 18 место в английской премьер-лиги и находятся в зоне вылета.