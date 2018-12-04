В горах разбился Су-25 ВВС Армении. Оба пилота погибли

В Армении разбился военный Су-25, который выполнял тренировочный полет в рамках плановой боевой подготовки. Оба пилота — подполковник Армен Бабаян и майор Мовсе Манукян — погибли, передает РИА Новости.

Место аварии уже установлено, самолет упал в горах в Мараликском районе, сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Он также выразил соболезнования родным погибших.