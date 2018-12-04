По улицам и рекам Москвы будут ездить и плавать амфибии

В Москве появятся автобусы-амфибии.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Мостранспроекта, амфибии будут одну часть маршрута проезжать по городским улицам, другую — проплывать по акватории Москвы-реки. Новый вид городского транспорта начнут тестировать уже в 2020 году. Первый маршрут пройдет через центр города — от парка "Зарядье" мимо Красной площади, Храма Христа Спасителя и других достопримечательностей.

У автобуса-амфибии скошенное дно, как катера. Руль располагается не только слева или справа, но и по центру. Кабина оборудована радиостанцией и приборами морской навигации. В Мостранспроекте подчеркнули, что такой вид транспорта безопасен для окружающей среды.

Автобусы-амфибии пользуются популярностью в туристических центрах. Их можно увидеть в Бостоне, Сан-Франциско, Монреале, Торонто, Будапеште и Роттердаме. В Амстердаме их используют для экскурсий по городским каналам.