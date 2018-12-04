Череду Марин разорвала Анастасия: как Гедиминас Таранда остепенился

Главный Дон Жуан русского балета Гедиминас Таранда в "Судьбе человека" признается: был молодым, горячим, мог полюбить другую, любовь к которой затмевала все.

Потому не сложилось ни с первой женой, ни со второй – эти браки распались. По иронии судьбы, говорит артист, всех женщин, с которыми он встречался, звали Маринами.

Исключением стала только третья супруга, которую зовут Анастасия, и с которой, когда артисту было уже за 40, сложилась крепкая семья.

В 2004 году у них родилась дочь Дейманте, а недавно Таранда узнал о том, что у него растет дочь Лиза.

С ее матерью – телеведущей Мариной Барановой – артист не общался восемь лет, но однажды она вновь появилась в его жизни, чтобы сообщить о Лизе и его ответственности за содержание дочери.

Гедиминас говорит, что она "умница, красавица" и пошла по его стопам — стала балериной.

Впрочем, сам Таранда в балет изначально идти не хотел – его больше привлекали народные танцы. Но все-таки именно балет стал его судьбой, и именно в балете он достиг блестящих успехов еще в юном возрасте.

Гедиминасу было всего 18, когда он попал в труппу Большого театра. И уже вскоре ему доверили партию главного тореадора в балете "Дон Кихот".

Таранда был поистине звездой главного театра страны: танцевал с Майей Плисецкой в "Кармен", исполнял главные партии в "Раймонде" и "Золотом веке" Григоровича.

Однако на пике славы Гедиминас был из Большого уволен.

За что Таранда был вынужден уйти с главной сцены страны? Кто стал идейным вдохновителем созданного им в 1994-м "Имперского Русского Балета"? Где и как произошла встреча с Анастасией? Как артист вспоминает отношения с женщинами, которые были до нее? И при каких обстоятельствах понял, что балет, а не народные танцы, – его призвание?

Откровенный разговор Гедиминаса Таранды с Борисом Корчевниковым – в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".