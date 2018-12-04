"Кошмарной ссоры не было": королевский дворец прокомментировал скандал между Миддлтон и Маркл

В начале декабря в бульварных СМИ появилась информация о конфликте между женой британского принца Гарри Меган Маркл и Кейт Миддлтон, супругой брата Гарри, принца Уильяма. Королевский дворец обычно не комментирует подобные слухи, но в этот раз сделал исключение, сообщает Fox.

Авторы желтых изданий писали, что конфликт между Маркл и Миддлтон разгорелся чуть ли не в конце 2017 года и в настоящий момент вошел в острую фазу. По словам журналистов, Миддлтон с самого начала невзлюбила бывшую актрису.

Совместное отмечание двумя парами Рождества в минувшем году, которое состоялось в особняке Анмер-холл по инициативе Уильяма, не помогло растопить лед между двумя женщинами.

Тот вечер якобы закончился ссорой, в ходе которой Миддлтон обвинила Маркл в грубости, а Гарри был вынужден занять сторону возлюбленной.

В начале декабря бульварная пресса написала, что Миддлтон и Маркл вновь поругались из-за того, что бывшая актриса накричала на прислугу Миддлтон. Представители королевского дворца сделали редкое заявление по этому поводу, отметив, что "кошмарной ссоры", о которой пишут журналисты, не было.

Источники в правящей семье отметили, однако, что в момент знакомства с Маркл Кейт Миддлтон была беременна, поэтому могла вести себя излишне эмоционально, а Маркл тогда еще не знала, как ее примут в королевской семье, из-за чего также была на взводе.

Как бы то ни было, Гарри и его беременная жена в ближайшее время покинут свою резиденцию в Кенсингтонском дворце, где проживали вместе с семьей принца Уильяма, и переедут в собственный коттедж на территории Виндзорского замка.