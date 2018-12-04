Госдума призвала парламенты мира осудить провокацию в Керченском проливе

На пленарном заседании 4 декабря депутаты Госдумы обратились к парламентам мира и международным парламентским организациям с призывом осудить провокацию Украины, суда которой зашли в территориальные воды России в Керченском проливе.

В обращении депутатов отмечается, что "Госдума осуждает действия украинских властей и их покровителей на Западе", "призывает всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности".

Виновником нынешнего обострения ситуации российские парламентарии назвали президента Украины, передает ТАСС.

Они отмечают, что Петр Порошенко "катастрофически теряет свой рейтинг у украинских избирателей". По мнению депутатов Госдумы РФ, "в преддверии президентских выборов президент Украины цинично и безрассудно пытается переломить ситуацию в свою пользу", а также "устранить с политического поля своих оппонентов, сторонников мирного диалога и решения конфликтных ситуаций путем переговоров".

"В ход по-прежнему идут самые грязные и жестокие приемы", – отмечают российские парламентарии.

По их мнению, "сегодняшний Киев нисколько не останавливает то, что под угрозу ставятся жизни мирных граждан и военнослужащих собственной страны".

Очередным наглядным проявлением подобной "политики", отмечают депутаты Госдумы, стала осуществленная 25 ноября провокация с незаконным пересечением тремя кораблями ВМС Украины государственной границы России.

Они констатируют, что таким образом, были грубо нарушены нормы Устава ООН и Конвенции по морскому праву.

При этом истинными целями провокационного инцидента российские парламентарии считают введение военного положения именно в тех областях Украины, где у Петра Порошенко наименьший уровень поддержки.

В документе отмечается, что "Порошенко наглядно демонстрирует недостойное профессионального политика стремление любой ценой удержаться у власти".

Инициаторами подготовки проекта данного обращения к парламентариям других стран выступили комитет Госдумы по международным делам и делам СНГ и комитет евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Глава международного комитета Леонид Слуцкий в своем комментарии отметил, что депутаты Госдумы РФ хотят довести до своих коллег-парламентариев правду о том, что на самом деле произошло 25 ноября в Керченском проливе.