Матч "ПСЖ" – "Монпелье" перенесен из-за беспорядков в Париже

Встрече 17 тура французской Лиги 1 между "Пари Сен-Жермен" и "Монпелье", запланированный на 8 декабря, перенесен на более поздний срок. Причина переноса – беспорядки, охватившие Париж.

Инициатором переноса стало полицейское управление французской столицы. Большие силы правоохранительных органов задействованы на улицах, охваченных беспорядками. На субботу и воскресенье намечены наиболее массовые протесты. Поэтому встреча была перенесена из-за соображений безопасности.

Новая дата проведения встречи пока неизвестна. На данный момент "Пари Сен-Жермен" и "Монпелье" возглавляют таблицу чемпионата Франции.