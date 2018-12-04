"Гнев французов" заморозил цены на топливо на полгода

Французские власти вводят мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо на 6 месяцев, передает ТАСС. Ввести мораторий на тарифы АЗС было одним из требований участников движения "желтые жилеты".

Во вторник, выступая в Матиньонском дворце, премьер-министр страны Эдуар Филипп, заявил, что никакие налоги не стоят единства общества. "Я услышал гнев французов, насилие должно прекратиться".

По словам Филиппа, решение принято совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Глава правительства Пятой республики отметил, что среди мер, на которые наложен мораторий, попало также сопоставление налогов на бензин и на дизтопливо.