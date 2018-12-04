Протестующие французские старшеклассники подожгли здание школы в Тулузе. Видео

Старшеклассники из французской Тулузы подожгли здание собственной школы – инцидент, произошедший во вторник, 4 декабря, сняли на видео очевидцы.

Школьники соорудили перед входом в учебное заведение баррикаду, основой которой послужили пластиковые мусорные баки, собранные поблизости.

Кто-то из учеников подпалил конструкцию и пламя быстро перекинулось на здание – в результате инцидента никто не пострадал, однако школе был нанесен существенный ущерб.

Как сообщают местные СМИ, подростки организовали протест в рамках выступления так называемых "желтых жилетов", акции которых сотрясают Францию уже не первый день.

Напомним, что речь идет о выражении недовольства повышением цен на топливо, реформой образования и налоговой политикой правительства.

Ущерб от действий погромщиков исчисляется миллионами евро, в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов пострадали более 1300 человек, счет задержанных идет на сотни.