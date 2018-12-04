Тема:
Организмы-экстремофилы 1 час назад
"Эволюцию без мутаций" впервые обнаружили у прокариот
У прокариот (одноклеточных микроорганизмов, не имеющих ядра) впервые обнаружено эпигенетическое наследование. Столь необычный подарок биологам преподнесли археи, живущие в горячей кислоте геотермальных источников Йеллоустона.
Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале PNAS группой исследователей из Университета Небраски в Линкольне во главе с Полом Блумом (Paul Blum).
Напомним в двух словах, что такое эпигенетика. Большая часть информации, унаследованной человеком от родителей, "записывается" в генах. Из-за мутаций, которые накапливаются в клетках по мере жизни организма, она изменяется. Но есть в природе механизмы, которые меняют работу генов, не меняя "записей" в них самих, причём эти изменения тоже передаются по наследству. Такие механизмы и называются эпигенетическими. И авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не раз о них рассказывали.
Наиболее известный эпигенетический механизм – это метилирование ДНК, или присоединение к генам метильных групп (CH3).
Эпигенетические изменения обратимы. Организм может не только модифицировать работу генов, но и "вернуть всё как было". Для живых существ эпигенетика – один из нескольких способов ответить на вызовы окружающей среды без внесения изменений в ДНК.
Как утверждается в пресс-релизе нового исследования, до сих пор этот механизм был обнаружен только у эукариот, то есть организмов, клетки которых имеют ядра (напомним, что ДНК этих живых организмов хранится именно в ядре). К ним относятся все многоклеточные, а также большая группа одноклеточных.
Бактерии и их близкие родственники археи не имеют в своей клетке ядра и относятся к прокариотам. И у них, соответственно, эпигенетическое наследование ещё никогда не обнаруживалось.
Команда Блума изучала вид Sulfolobus solfataricus. Он относится к археям и обитает в горячих кислотных источниках супервулкана Йеллоустон. Биологов интересовало, как этот организм получил устойчивость к кислоте (то есть фактически научился выживать в суровых условиях такой необычной среды).
Исследователи подвергали археи вида S. solfataricus искусственному отбору на выживаемость в кислой среде. Несколько лет экспериментов позволили им вывести три штамма, которые были в 179 раз более устойчивы к кислоте, чем их предки из естественных горячих источников.
"Мы полагали, что они будут мутировать, а мы будем следить за мутациями, и это покажет нам, что вызвало сильную кислотоустойчивость, – говорит Блум. – Но мы обнаружили нечто другое".
У одного штамма ДНК не изменилась вовсе (по сравнению с предковыми формами). Два других имели мутации в разных участках генома, которые сами по себе никак не влияют на устойчивость к кислоте.
Исследователи сделали вывод, что новая черта была приобретена в результате не генетических, а эпигенетических изменений. Другими словами, у выведенных биологами штаммов S. solfataricus за устойчивость к кислоте отвечают те же гены, что и у их "диких" предков. Однако изменился способ работы (экспрессии) этих генов.
Авторы проверили это, заменив у "подопечных" штаммов эти участки генома на их "естественные аналоги", взятые у архей-предков. Получилась та же самая молекула ДНК с точки зрения последовательности генов, однако эпигенетические надстройки над ней были утрачены. Вместе с ними штаммы потеряли и свою дополнительную устойчивость к кислоте, выработанную в экспериментах биологов. Этот показатель вернулся к начальному уровню.
Как отмечают исследователи, доказательство эпигенетического наследования у архей – очень важное достижение. Подобная клетка устроена гораздо проще эукариотической, поэтому может послужить хорошей моделью для изучения эпигенетики. Последнее же имеет значение не только для фундаментальной биологии, но и для медицины.
Кроме того, открытие ставит ряд новых вопросов. Эпигенетические механизмы были унаследованы эукариотами и археями от общего предка или же развились независимо? Если верно первое, то сохранились ли такие механизмы и у бактерий или были ими утрачены?
По словам Блума, поиск различий между археями и бактериями интересен, в частности, потому что археи, насколько сейчас известно, не бывают болезнетворными (но и не боятся антибиотиков). Если верно, что эпигенетические механизмы, которые есть у архей, отсутствуют у бактерий, это может стать ключом к такому важному различию.
Однако об этом пока говорить преждевременно. Во-первых, не исключено, что в будущем эпигенетические системы найдутся и у бактерий (ведь ещё недавно казалось, что их нет и у архей). Во-вторых, между этими двумя царствами живых организмов достаточно различий и без эпигенетики.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" писали об эпигенетической версии знаменитой технологии редактирования генома CRISPR и о том, как кишечные бактерии регулируют работу наших генов с помощью эпигенетических механизмов.
Не оставляем без внимания мы и биологическую экзотику Йеллоустона. Так, учёные рапортовали о тайнах структуры примечательного вируса, о новой линии архей и микробе, способном выжить на Марсе.
Ранее по теме
-
Биологи открыли 22 новых вида микробов-экстремофилов, питающихся парниковыми газами4 суток назад
-
Биологи МГУ исследовали гриб, который питается бактериями и ракообразными12 суток назад
-
Дожди в "марсианской" пустыне Атакама уничтожили практически всё живое17 суток назад
-
Найден организм, способный выжить на Марсе2 месяца назад
-
Биологи выяснили, как бактерии дышат соединениями мышьяка3 месяца назад
-
Древнейшие живые организмы планеты: червей пробудили после 40 тысяч лет сна4 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Новые имена аэропортов на канале "Россия 1"
- Госдума призвала парламенты мира осудить провокацию в Керченском проливе
- Российское пиво ждет мрачное будущее
- Доронина больше не возглавляет МХАТ имени Горького
- За Цеповяза ответит руководство колонии
Самое читаемое
-
Лиса помогла найти тело пропавшего футболиста Ломакина
- Актриса может сесть на пять лет за "развратное" платье. Видео
- "Семью променял на девку": жена Мамаева пожаловалась на измены мужа
- Врачи спасают 14-летних близняшек, заморивших себя голодом
- Догхантеры устроили в Москве массовую травлю собак
Авто.Вести.Ru
-
Знак "Шипы" и штраф за него официально отменили
- Стали известны цены на ГАЗели с дизелями Volkswagen
- В России начали выпускать Volkswagen Caddy с новыми моторами
- Lada готовит таинственную новинку по имени Van
- Cadillac везет в Россию россыпь новинок
Вести.Экономика
-
Новак: санкции США нарушают международное право
- FT: Евросоюз уходит от доллара
- Товары, которые появились на свет благодаря войнам
- Эффективная переработка мусора: топ-10 стран мира
- Выход Катара из ОПЕК: как это скажется на рынке СПГ?
Недвижимость
-
Салют, бассейн и баня: чем заманивают в коттеджи на Новый год
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Певец Шура стал бездомным
- Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене
- Какая квартира нужна для семьи с ребенком
- Подмосковную сталинку превратили в дом из страшных историй
Вести.Медицина
-
Спрайт, спаржа и витамины: как предотвратить похмелье
- Есть вопрос: можно ли получить солнечный ожог зимой
- Досыпание в выходные вредит женщинам, и вот каким образом
- При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз
- Почему не худеется: 4 причины, по которым вы не теряете вес
Вести в 20.00
-
Кто сдал Париж вандалам?
- Задержаны с оружием: чье задание выполняли в Грузии бывшие участники АТО
- Они разгадают тайну дырки в "Союзе": на МКС прибыл экипаж сменщиков
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Аналитика Brand Analytics в группе публичных коммуникаций Yota
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Актер Панин устроил дебош на рейсе Стамбул - Москва
- В столице ищут налетчиков, похитивших из машины чемодан с деньгами
- В центре Москвы повышается стоимость парковки
- Записаться к ветеринару в столице теперь можно онлайн
- Названы самые популярные московские библиотеки
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Мы продолжаем конкурс "Школа PUBG Mobile"
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Новые открытия в Алжире снова меняют историю происхождения человека
- Как научить ребёнка готовить и приучить к здоровому питанию
- "Эволюцию без мутаций" впервые обнаружили у прокариот
- Астрономы измерили полное количество света, когда-либо испущенного звёздами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения