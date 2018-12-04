Взрыв в подмосковной квартире произошел в ходе конфликта асоциальных элементов

В поселке Куровское взрыв прогремел во время бытового конфликта.

Инцидент произошел днем 4 декабря на третьем этаже жилого дома. В результате взрыва погибла женщина, еще три человека — двое мужчин и женщина — получили ранения.

Как рассказали ТАСС в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области, пострадавшие вели асоциальный образ жизни. Накануне один из них нашел предмет, похожий на гранату. Во время ссоры она взорвалась.