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4 декабря 201815:41

Взрыв в подмосковной квартире произошел в ходе конфликта асоциальных элементов

В поселке Куровское взрыв прогремел во время бытового конфликта.

Инцидент произошел днем 4 декабря на третьем этаже жилого дома. В результате взрыва погибла женщина, еще три человека — двое мужчин и женщина — получили ранения.

Как рассказали ТАСС в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области, пострадавшие вели асоциальный образ жизни. Накануне один из них нашел предмет, похожий на гранату. Во время ссоры она взорвалась.

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