Матч за Суперкубок России пройдет 6 июля

Новый футбольный сезон в России начнется 6 июля 2019 года матчем за Суперкубок страны. Это решение было принято на прошедшем во вторник заседании Российской премьер-лиги.

Как сообщил ТАСС президент РФЛ Сергей Прядкин, 6 июля в матче за Суперкубок сыграют чемпион России и обладатель Кубка страны. По информации генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова, чемпионат России стартует 14 июля. Предполагается, что в осенней части первенства будут сыграны 18 или 19 туров.

Стол раннее начало чемпионата страны связано с чемпионатом Европы, который пройдет летом 2020 года. Нынешнее первенство страны началось 28 июля.