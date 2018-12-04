Lexus угодил под военный грузовик близ Новороссийска

Открытым переломом локтевого сустава и несколькими синяками отделался 60-летний владелец Lexus, врезавшийся под Новороссийском в военный КамАЗ. Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения.

Авария произошла в 15:46 3 декабря между станицами Раевская и Натухаевская. На кадрах видно, что виновником столкновения стал водитель выезжавшего из воинской части грузовика — он перегородил дорогу двигавшемуся на высокой скорости Lexus. Владелец последнего попытался объехать неожиданно возникшее "препятствие", но безуспешно — легковушка оказалась под колесами КамАза.

Мужчине посчастливилось выжить, хотя передняя часть его машины превратилась в груду металла. В больнице у него диагностировали перелом локтевого сустава. Водитель КамАЗа не пострадал.