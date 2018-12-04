Последствия взрыва в подмосковной квартире сняли на видео

Следственный комитет обнародовал кадры из квартиры жилого дома в городе Куровское Орехово-Зуевского района Московской области, где во вторник, 4 декабря, прогремел взрыв.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате инцидента погибла женщина. Еще три человека – двое мужчин и женщина пострадали. Все они, как отметили в региональном управлении СК РФ, вели "асоциальный образ жизни".

По предварительной информации, причиной произошедшего мог стать взрыв предмета "похожего на гранату", который накануне нашел один пострадавших.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ЧП в рамках доследственной проверки.