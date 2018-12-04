Ушаков о контакте Путина и Трампа: никакой обиды, только сожаление

Россия не обижается из-за отказа Дональда Трампа от полноценных переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита G20, но сожалеет, что они не состоялись, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Москва готова к продолжению контактов, так как есть много тем, в которых необходимо взаимодействие России и США, но сейчас все зависит от американской стороны, "упрашивать или навязываться мы не будем", передает "Интерфакс".

В рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе президенты России и США встретились "на ногах". Среди затронутых вопросов были инцидент в Керченском проливе и общая ситуация на Украине.

"Трамп подошел в ходе приема к нашему президенту, и состоялся разговор, о котором наш президент уже прессе рассказал. В основном там обсуждался инцидент в районе Керченского пролива", — рассказал Ушаков.

Беседа продолжалась около 10-15 минут. Владимир Путин изложил российскую оценку произошедшего, президент США внимательно выслушал аргументацию, отметил помощник главы государства.

Дональд Трамп отказался от ранее планировавшихся переговоров с президентов России, сославшись на инцидент в Керченском проливе, где украинские суда нарушили государственную границу, после чего были задержаны российскими пограничниками.

Как ранее сообщил сам президент России, во время короткой встречи на полях саммита он "в двух словах" ответил на вопросы, связанные с инцидентом в Черном море. Однако, как выяснилось, у Трампа своя позиция по этому поводу.